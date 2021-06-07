Emine Erdoğan, Saray'da konuştu: "Dünyanın gelmiş geçmiş en muhteşem yapıtı, sadaka taşlarıdır"

07 Haziran 2021 Pazartesi, 16:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saray'da bulunan Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’ne düzenlenen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası' programı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

"MANEVİ İLERLEME SAĞLAYAMIYORUZ"

"Dünyanın gittikçe bencilleşen, tüketmeyi bir alışkanlık haline getiren insan kalabalıklarıyla dolu olduğunu" söyleyen Emine Erdoğan, "Sanayi devrimi dediğimiz şey, tabiata olduğu kadar insanın manevi tabiatına da büyük zararlar verdi. Teknolojik ilerlemeyle eş zamanlı olarak manevi ilerleme sağlayamıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu salgın döneminde, vakıfları meydana getiren vicdana ve anlayışa ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Neyse ki topraklarımızda, yardımlaşma ve dayanışma duygusu hala dipdiri. Denizlerimiz hâlâ, yapılıp atılmış iyiliklerle dolu" dedi.

"DÜNYANIN EN MUHTEŞEM YAPITI SADAKA TAŞLARIDIR"

"Toprağın erozyona uğraması gibi değerlerin de zamanın erozyonuna uğradığını" söyleyen Emine Erdoğan, "Bugün infak etmenin, ancak zengin olana mahsus bir şey olduğunu düşünüyoruz. Halbuki vakıf anlayışına göre paylaşmanın, bölüşmenin, biri bin yapan bereketi vardır. Bildiğiniz gibi dünyanın olağanüstü sayılan yapıtları, dünyanın harikaları olarak anılıyor. Bunların arasında, görkemiyle insanı şaşırtan, heykeller, tapınaklar, anıtlar var. Oysa dünyanın gelmiş geçmiş en muhteşem yapıtı, sadaka taşlarıdır. Onlar karşılıksız iyiliğin var olabileceğinin en somut örnekleridir. Bu ispattan daha harika ne olabilir ki" diye konuştu.