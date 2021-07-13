Emir Aşarı, Almanya'da iki kez podyuma çıktı

13 Temmuz 2021 Salı, 19:36

Almanya’daki Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin 5. ve 6. ayak yarışlarının yanı sıra geride kalan hafta sonu TCR serisinde de yarışan başarılı pilot Emir Aşarı, Pazar günü iki kez podyuma çıktı.

Bu sezon Tezmaksan ve Yenasoft’un desteği ile yurt dışında yarışan Emir Aşarı, Cumartesi günü yapılan yarışa tüm sezon yarıştığı V4 klasmanında, Pazar günü yapılan yarışta ise hem TCR - SP3T hem de VT2 klasmanında katıldı. Emir'in takım arkadaşı Moran Gott, Cumartesi günü 4 saatlik mücadeleye başlayan ilk sürücü oldu.

Pole pozisyonunda start alan Gott'un, yarışın henüz başlarında motoru patladı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yarışı bariyerlerde noktaladı. Hafta sonunun ilk yarışındaki kaza yüzünden start alamayan Emir, şampiyonadaki ikinciliklerini kaybetmemek adına Pazar günkü yarışta kendini VT2 klasmanında mücadele ederken buldu.

EMİR AŞARI VE MORAN GOTT DAMALI BAYRAĞA ÜÇÜNCÜ SIRADA ULAŞTI

Sıralama turlarında ilk kez kullandıkları araçla Emir ve Moran, serinin en kalabalık klasmanında dördüncü sırayı elde etmeyi başardı. Emir, yarışın son bölümü için aracı takım arkadaşına devretmeden önce ikinci sıraya kadar tırmanmayı başardı.

Ardından B Max Kruse Racing garajına geçen Emir, TCR klasmanında tekrar direksiyona geçti. VW Golf 7 GTI TCR'ı üçüncü sırada teslim aldı ve ilk kez yarıştığı bu klasmanda takım arkadaşları ile liderlik mücadelesinde yer aldı. Bir noktada ikinciliğe kadar çıkan Emir, damalı bayrağa üçüncü sırada ulaştı.