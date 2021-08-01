Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yangın dezenformasyonu uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medya platformlarında dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratanların tespit edildiğini, adli mercilere gönderilerek yasal işlem yapıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı illerde çıkan orman yangınlarının ülkede büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyete sebep olduğu belirtildi.
Sosyal medya platformlarında, başka ülkelerde çıkan yangınların Türkiye'de çıkmış gibi yansıtıldığı, birtakım film sahnelerinden alınan yine Türkiye'de yaşanan ancak eski tarihli yangınlara ait görüntülerin de tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.
Bu tür faaliyetlerin yurttaşlar üzerinden daha büyük bir üzüntüye sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden ilgili personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirmektedir. Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Türk polis teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."
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