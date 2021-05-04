Empoli, bir sezonluk aradan sonra Serie A'ya döndü
Evinde ağırladığı Cosenza'yı 4-0 mağlup eden İtalya Serie B ekibi Empoli, bir sezonluk aradan sonra Serie A'ya döndü.
İtalya Serie B liginde mücadele eden Empoli, bugün evinde ağırladığı Cosenza'yı 4-0’lık skorla mağlup ederek bitime iki hafta kala Serie A'ya yükselmeyi garantiledi.
Empoli, bugün oynanan karşılaşmada Leonardo Mancuso’nun 31. dakikada attığı penaltı golünün ardından 39. ve 61. dakikalarda Andrea La Mantia ve 64. dakikada Nedim Bajrami’nin golleriyle 4-0’lık net skorla kazanarak puanını 70’e yükseltmeyi başardı. 63 puanla ikinci sırada yer alan Salernitana, Empoli'nin en yakın takipçisi durumunda.
2018- 2019 sezonunda Serie A'da istediği performansı gösteremeyerek 38 puan toplayan Empoli, Serie B’ye düşmüştü. Mavi-beyazlı ekip, Serie A ile Serie B arasında gidip gelen bir asansör takım olma özelliğine sahip. 2004 yılında Serie A'dan Serie B'ye düşen Empoli, bir sonraki sezon Serie A'ya geri dönmüştü.
Empoli, Serie A'ya çıkma sevincini sosyal medya hesabından taraftarlarıyla paylaştı:
SERIE AAAAAAA!#100diquestiAnni #MerAvigliosAcreA7urA pic.twitter.com/pJN8AK5K90— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 4, 2021
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