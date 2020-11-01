Emrah Apartmanı'nın enkazından bir erkek cesedi çıkartıldı

01 Kasım 2020 Pazar, 01:42

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.



