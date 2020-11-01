Emrah Apartmanı'nın enkazından bir erkek cesedi çıkartıldı
İzmir'de meydana 6.6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.
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