Emre Belözoğlu: "Görüşmelerimiz devam ediyor"

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:37

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Takım'da yardımcı antrenör olacağına iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibine dahil olduğu iddia edilen Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız."