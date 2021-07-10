Emre Belözoğlu: "Görüşmelerimiz devam ediyor"
Emre Belözoğlu milli takımda görev alacağı iddialarıyla ilgili, "Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Takım'da yardımcı antrenör olacağına iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibine dahil olduğu iddia edilen Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız."
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Kuran kursunda kuşkulu olay
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- Erdoğan'a 'Özlem Türeci' tepkisi
- Endişelendiren 'Delta' uyarısı
- 'Delta Plus' varyantı paniği
- AKP'nin seçim planını açıkladı