Emre Belözoğlu kariyer planını yaptı!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, kendini kanıtlamış hocalardan eğitim programı alacak.
Sezona sportif direktör olarak başlayan ve ligin son bölümünde teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, kariyeri için kararını verdi.
TRT Spor'un haberine göre genç teknik direktör, Javier Zanetti, Diego Simeone, Jose Mourinho ve Pep Guardiola'yla, bir sezonluk eğitim süreci geçirecek.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak çıktığı 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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