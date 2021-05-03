Emre Belözoğlu maç bitmeden sahayı terk etti

BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaçan gollere sinirlenen teknik sorumlu Emre Belözoğlu, son düdüğü beklemeden soyunma odasına gitti.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:31
Emre Belözoğlu maç bitmeden sahayı terk etti
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Süper Lig’in 39. haftasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik sorumlu Emre Belözoğlu, takımın maç sonunda ard arda pozisyon kaçırması sebebiyle maçın bitmesini beklemeden, son saniyelerde soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe - BB Erzurumspor karşılaşmasında 6. dakikada gol perdesini penaltıyla aralayan Jose Sosa’nın ardından 12. dakikada Enner Valencia ve 14. dakikada Dimitris Pelkas’ın golleri gelirken, Erzurumspor'un tek golünü 81. dakikada Özgür Sert kaydetti.

Fenerbahçe, 3-1’lik skorla galip gelse da son dakikalarda gelen net pozisyonları değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin 40 yaşındaki genç çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, peş peşe pozisyonların kaçmasından sonra sinirlerine hâkim olamayarak maçın son dakikalarında sahayı terk etti.

Fenerbahçe, 76 puanla Süper Lig’in ikinci sırasında yer alırken Cumartesi günü saat 20:30’da Ankaragücü ile karşılaşacak.



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