Fenerbahçe'den Katarlı yayıncıya yine protesto!
Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya, "be fair" yazılı tişörtle çıkarak Katarlı yayıncı beIN Sports'u kınadı.
Fenerbahçe'nin Erzurumspor'la oynadığı maça yine Sarı-Lacivertli ekibin tişörtleri damgasını vurdu. Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya, "be fair" yazılı tişörtle çıkarak Katarlı yayıncı beIN Sports'u kınadı. Katarlı yayıncı Fenerbahçe'yi protesto amaçlı olarak logosunu kullanma gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Katarlı yayıncı ligin ilk yarısında bir maçta banttan tribün efekti vermiş ve o efektte Fenerbahçe'ye hareket edilmişti.
TİSSERAND GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında 10 maç sonra ilk 11’de görev aldı.
Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11’e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz’in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11’de görevlendirildi.
Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart’ta Antalyaspor karşısında ilk 11’de oynamıştı.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi