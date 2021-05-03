Fenerbahçe'den Katarlı yayıncıya yine protesto!

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:50

Fenerbahçe'nin Erzurumspor'la oynadığı maça yine Sarı-Lacivertli ekibin tişörtleri damgasını vurdu. Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya, "be fair" yazılı tişörtle çıkarak Katarlı yayıncı beIN Sports'u kınadı. Katarlı yayıncı Fenerbahçe'yi protesto amaçlı olarak logosunu kullanma gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Katarlı yayıncı ligin ilk yarısında bir maçta banttan tribün efekti vermiş ve o efektte Fenerbahçe'ye hareket edilmişti.

TİSSERAND GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında 10 maç sonra ilk 11’de görev aldı.

Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11’e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz’in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11’de görevlendirildi.

Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart’ta Antalyaspor karşısında ilk 11’de oynamıştı.



