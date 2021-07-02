Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a 5 kuruşluk dava

02 Temmuz 2021 Cuma, 17:40

Avukat Mahir Işıkay mahkemeye sunduğu dilekçede, Belözoğlu’nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ancak Ümit Özat’ın hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediğini, görev aldığı her kulüpten sorunlu olarak ayrıldığını belirtti. Ümit Özat’ın istediği başarıyı elde edemediğinden diğer futbolcu ve teknik direktörler hakkında ortaya asılsız iddia ve dedikodu attığı iddia edilen dilekçede, “Suni gündemler yaratarak gündemde olma ve adından söz ettirmek gayesinde olmuştur. Emre Belözoğlu’na yönelik FETÖ’cü olduğuna dair yalan hakaret ve iftira içerikli beyanlarda bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“DEMOKRASİ NÖBETİNE KATILDI”

“FETÖ’cü” iftirasının kişinin içsel huzurunu bozduğuna değinilen dilekçede, “Ancak mağdur kamuoyuna mal olmuş bir kişi olması halinde toplum içindeki saygınlığı da telafisi imkansız şekilde zedelenecektir. Davalının FETÖ’cü iftirası attığı müvekkilim Emre Belözoğlu 26 Temmuz 2016 tarihinde Kısıklı’daki demokrasi nöbetine katılmıştır. Burada yaptığı konuşmada Fetullahçı yapıya terör örgütü demekten bir an bile tereddüt etmemiş ve bunu yüksek sesle dile getirmiştir” denildi.

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Işıkay, Belözoğlu hakkında net bir takipsizlik kararı olmasına rağmen Özat'ın gündemde kalmak için Emre Belözoğlu'nu dilinden düşürmediğini ifade etti.