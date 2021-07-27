AB'den Ankara'nın 'Kapalı Maraş' kararına tepki: Geri adım atın!

27 Temmuz 2021 Salı, 16:35

AB Konseyi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamasına ilişkin sözlerini kınadı ve Ankara'ya 'BMGK'nın kararlarını ihlal ederek attığı tüm bu adımlardan' vazgeçme çağrısı yaptı.

'GERİ ADIM ATMA' ÇAĞRISI

Konsey'den yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin tek taraflı adımlarını ve Türk Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Türk toplumu lideri tarafından 20 Temmuz 2021'de Maraş kentinin yeniden açılmasına ilişkin kabul edilemez açıklamaları şiddetle kınıyor. AB, BMGK'nın Ankara'nın tek taraflı eylemleri kınamasını ve derin endişe duyduğu açıklamasını ise memnuniyetle karşılıyor. Konsey, Ankara'dan derhal bu tutumundan vazgeçmesini ve Ekim 2020'den bu yana Kapalı Maraş'ta atılan tüm adımları geri alınmasını talep ediyor" denildi.

"ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDEN PROVOKASYONLAR"



Sputnik'in aktardığına göre, Konsey; Türkiye'nin geri adım atmaması ve bölgede gerilimi artıran uluslararası hukuku ihlal eden provokasyonlar ile tek taraflı eylemlere devam etmesi halinde, 'AB'nin çıkarlarını savunmak ve bölgesel istikrarı korumak için elindeki araçları kullanabileceği' ifade edildi ve BMGK'nın Kıbrıs’ta görev yapan barış gücünün (UNFICYP) hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara son verilmesi gerektiğine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan “Maraş’ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” demişti.

Güney Kıbrıs, bu açıklamanın ardından BMGK’ya başvuruda bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de olaya BMGK nezdinde yanıt vermek için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de gelişmelerden 'derin endişe' duyduğu söylemişti.

BMGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamasına ilişkin sözlerini kınayarak, 'adil bir çözüm' çağrısında bulunmuştu.



