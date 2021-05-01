En çok satan telefon markası belli oldu!

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:07

2019'un sonlarına doğru tüm dünyada etkisini hissettirmeye başlayan COVID-19 pandemisi, 2020 yılında tüm dünyayı etkiledi. Pandeminin ne zaman biteceği henüz kesinlik kazanmamışken, pek çok sektör olduğu gibi teknoloji dünyası da büyük yara almış durumda. Yaşanan gümrük sıkıntıları bir yana, üretim aşamasında ve satış noktasında da önemli kan kaybı yaşayan teknoloji dünyasının önemli bir kolu olan akıllı telefon kategorisinde ise şimdilerde ufak da olsa canlanma gözleniyor.

Özellikle geçtiğimiz yıl akıllı telefon satışlarının önemli sekteye uğraması tüm sektörü fazlasıyla endişelendiriyordu. Ancak gelen yeni haberler iyi. Küresel akıllı telefon pazarı satışların yüzde 27 oranında artmasıyla, 2021'in ilk çeyreğinde önemli bir canlanma yaşadığı rapor edildi.

ZİRVEDE KİM VAR?

Samsung, bir kez daha dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başarmış. Pastadan yüzde 22'lik pay edinen Samsung, 2021'in ilk çeyreğinde tam 76.5 milyon akıllı telefon satmayı başararak liderliğini koruyor.

Listenin ikinci sırasında Apple, 52.4 milyon ünite sevk ile yüzde 15'lik bir dilimde yer alıyor. Üçüncü sırada ise bir sürpriz var. Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi yıl içi çeyrek performansını sergilemiş ve satışlarını yüzde 62 oranında artırarak 49 milyon ünite satışı ile 3'üncü sıraya yerleşmiş durumda. OPPO da önemli bir başarı sergiliyor. Satışlarını yüzde 60 oranında artıran OPPO, 37.6 milyon ünite satış ile 4'üncü sırada yer alırken, bir başka Çinli şirket olan Vivo da 36 milyon adet ile 5'inci sırada.

Gözler sıralamada kuşkusuz Huawei arıyor. Ancak Huawei, ABD ile son dönemde yaşadığı sorunlar neticesinde listede gerilemiş durumda. Huawei, raporda 18.6 milyon adet satış ile kendine 7'inci sırada yer bulabilmiş.

Kaynak: Chiponline