Vaka artışının en çok yaşandığı Kırklareli'de, karantinasının son gününde evinde ölü bulundu

16 Nisan 2021 Cuma, 16:59

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde yaşamını yitirdi.

Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak'ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan'ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan'ın evinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI KIRKLARELİ'DE

Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu verilere göre Türkiye’de en yüksek vaka artışının yaşandığı il Kırklareli olmuştu.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı korona virüs risk haritasına göre Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükselmişti. Kırklareli, ülke genelinde vakaların en çok arttığı il olmuştu. Ayrıca Kırklareli'nde geçen hafta yüzde 73 vaka artışı yaşanırken, Sağlık Bakanlığının bu hafta açıkladığı vaka artış oranı yüzde 70'lerde seyrediyor.