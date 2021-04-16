Vaka artışının en çok yaşandığı Kırklareli'de, karantinasının son gününde evinde ölü bulundu
Vaka sayılarının en çok arttığı Kırklareli'da, Sebahat Çalışkan isimli yurttaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde yaşamını yitirdi.
Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak'ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan'ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan'ın evinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
EN ÇOK VAKA ARTIŞI KIRKLARELİ'DE
Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu verilere göre Türkiye’de en yüksek vaka artışının yaşandığı il Kırklareli olmuştu.
Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı korona virüs risk haritasına göre Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükselmişti. Kırklareli, ülke genelinde vakaların en çok arttığı il olmuştu. Ayrıca Kırklareli'nde geçen hafta yüzde 73 vaka artışı yaşanırken, Sağlık Bakanlığının bu hafta açıkladığı vaka artış oranı yüzde 70'lerde seyrediyor.
Video Haberler
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
En Çok Okunan Haberler
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Canlı yayında atışma! Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki
- Haluk Levent, Erkan Oğur hakkında konuştu
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!