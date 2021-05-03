En yüksek 5G hızına sahip ülkeler açıklandı
En yüksek ortalama 5G bağlantı hızına sahip ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Asya ve Orta Doğu ülkelerinin ve şehirlerinin ağırlıkta olduğu listede ABD'den hiçbir şehrin bulunmaması dikkat çekti.
Yeni nesil kablosuz mobil veri teknolojisi 5G, potansiyel olarak oldukça yüksek bağlantı hızlarını desteklese de alt yapının durumu ve hizmet verilen bölgenin yoğunluğuna göre 5G'nin sunmuş olduğu bağlantı hızlarında da çok ciddi farklılıklar görülebiliyor. Mobil analiz şirketi Opensignal, nisan ayı verilerinden yola çıkarak dünyanın en yüksek ortalama 5G hızlarına sahip ülke ve şehirlerini açıkladı.
5G'nin iyiden iyiye yaygınlaşmaya başladığı Güney Kore, 361 Mbps ile dünyanın en yüksek ortalama 5G hızına sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Dünyanın en yüksek ortalama 5G hızına sahip şehri de yine Güney Kore'de bulunuyor.
İşte o ülkeler;
Güney Kore - 361 Mbps
Tayvan - 309,9 Mbps
Birleşik Arap Emirliği - 269 Mbps
Avustralya - 239,6 Mbps
Japonya - 231,5 Mbps
Suudi Arabistan - 229,8 Mbps
Finlandiya - 219,5 Mbps
Kuveyt - 212,9 Mbps
İsviçre - 173,3 Mbps
Avusturya - 162,8 Mbps
Aynı araştırmanın sonucuna göre şaşırtan detaylar da ortaya çıktı. 5G’nin sunduğu hız, ülkeden ülkeye ve operatör bazlı değişiklik gösteriyor. Yapılan araştırmada, Suudi Arabistan 414.2 Mbps hız ile birinci sırada yer alırken, ABD 50.9 Mbps hıza ulaşarak şaşırtıcı sonuç elde etti. Çünkü, Kanada, Güney Kore ve Hollanda‘daki 4G hızı ABD’nin 5G ile elde ettiği hızdan daha yüksek.
Kaynak: Webtekno
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