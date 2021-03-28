Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 07:48
Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı
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Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Yetkililer şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapmazken, saldırıya ilişkin yerel medyadaki görüntülerde kilise önünde ve otoparkında hasar oluştuğu görülüyor.


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