03 Haziran 2021 Perşembe, 12:37

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, ataması yapılmayan ve kadro açılmayan engelli öğretmenlerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Orhan Sümer, “Binlerce öğretmen bir umut Bakanlıktan güzel haber bekliyor” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “Uzun süren eğitim döneminde diğer engelsiz eğitim fakültesi öğrencileriyle aynı koşullarda derslere girip zor koşullar altında mücadele vererek diplomalarını almaya hak kazanan öğretmenlerimiz, iş atamaya gelince kaynak açıklamasıyla karşı karşıya kalıyor. Toplumda önceliği olması gereken, el üstünde tutulması gereken, haklarının tam olarak verilmesi gereken kesimler ne yazık ki saf dışı bırakılmaya çalışılıyor. Hayatında her alanında engellerle mücadele eden adaylarımıza bir engel de Bakanlık tarafından çıkarılıyor” diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA KAYNAK YOK

Öğretmen atamalarına kaynak olmadığını belirten Sümer, “Pandemi gerekçesiyle 3 kez sınavları ertelenen, atanmayan engelli öğretmenler atama bekliyor. 26 Nisan 2020’de yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Sınavı üç kez ertelendikten sonra 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti. 3 bin 11 kişi sınavda başarılı olurken, 2021 Şubat ayındaki atamada 500 engelli öğretmene kontenjan verildi. Geriye kalan 2 bin 511 atanmayan engelli öğretmen halen atamaların gerçekleşmesini bekliyor. 'Neden atanmıyorlar' diye sorulduğunda, 'kaynak yok' açıklaması yapılıyor” dedi

ATAMA BEKLEYENLERİN SABRI KALMADI

Sümer sözlerine şöyle son verdi:

“Yandaş müteahhitlere, ihale rantçılarına, vergi affından yararlananlara gelince kaynak var. Engelli Öğretmenlerimize kaynak yok açıklamasını kabul etmiyoruz. Haziran ayında tüm engelli öğretmenlerimizin ve atama bekleyen gençlerimizin atamaları gerçekleştirilmelidir."