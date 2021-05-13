AKP'ye çağrı! Engelli öğretmen adayları atama bekliyor

13 Mayıs 2021 Perşembe, 15:07

3 bin 11 engelli öğretmenin katılıp başarılı olduğu sınavın ardından, şubat ayındaki atamada sadece 500 engelli öğretmene kontenjan verildi. Atanmayan 2 bin 511 engelli öğretmen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek taleplerini iletti.

Atama Bekleyen Engelli Öğretmenler Grubu'nun açıklaması şöyle:

Herkes gibi uzun süren eğitim döneminde diğer engelsiz eğitim fakültesi öğrencileriyle aynı koşullarda derslere girip zor koşullar altında diplomalarımızı aldık. Bizler bin bir zorlukla okulunu bitirmiş 2020 EKPSS’ye girmiş atanmayan engelli öğretmenleriz, fakat kontenjanların azlığından maalesef biz de etkilendik. Haziran ayında yapılacak engelli öğretmen atamalarında toplam engelli öğretmen sayımız olan 2 bin 511 kişinin atanmasını talep ediyoruz.

"KAYNAK YOK" YANITI



Atanmama nedenlerini sorduklarında "Kaynak yok" yanıtını aldıklarını belirten atanmayan engelli öğretmenler şu ifadeleri kullandı: Biz yapılan kaynak yok açıklamasını samimi bulmuyoruz. Devletimiz istedikten sonra her yere kaynak bulunabiliyor. 2 bin 511 atanmayan engelli öğretmen arkadaşımızın atanmasını istiyoruz. Biz kimseden hakkımız olmayan bir şeyi istemiyoruz. Sosyal yardımlarla yaşamak değil mesleğimizi yapmak istiyoruz.”

Engelli öğretmen adayları “Haziran ayında yapılacak olan atama döneminde 2 bin 511 engelli öğretmen adayının atanmasını istiyoruz” açıklaması yaptı.