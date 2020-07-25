Engin Altay: CHP iktidarında adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri hakim kılacağız!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:48

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP 37. Olağan Kurultayı’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, parti yöneticilerinin delegeler tarafından son derece özgür bir ortamda çarşaf liste ile seçileceğini belirterek, “Bundan iyi demokrasi olmaz. Hiçbir partide böyle bir uygulama yok” dedi.

Kurultay’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altay, Covid-19 salgını nedeniyle dar kapsamlı katılımla gerçekleştirilmesine yönelik eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

“Keşke Covid olmasaydı da, çok büyük bir salonda, aynı çatı altında bunu yapsaydık ama buna imkan görülmüyor. Bir ay olsaydı beklerdik, ancak bir yıl bile daha buna imkan bulamayacağız. Bütün dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgını var. Siyasetin ve hayatın devam ettiği düşünüldüğünde, topluma hedeflerini belirleyip mesajlarını vermesi için kurultayın gecikmemesi gerekiyordu.”

"DİKTATÖRÜN YÖNETİMİNDE, SOSYAL DEVLET YOK OLDU"

Altay şöyle devam etti:

Covid-19 bize yeniden sosyal devleti hatırlattı. Covid’le birlikte sosyal devletin değeri ve önemi çok bariz şekilde ortaya çıktı. Devletin, Anayasa da ifadesini bulan sosyal devlet özelliğini yitirdiğini de bu vesile ile gördük. Üstüne bir de bir diktatörün yönettiği devlette, sosyal devletin tümüyle yok olduğunu Covid bize gösterdi.

Bu kurultayın önemli vurgularından birisi, sosyal devlete olan ihtiyaç ve sosyal devletin Türkiye’de ne yapması gerektiğini çok net bir şekilde kamuoyuyla paylaşıp, yeni yöneticilerimizi seçeceğiz. Burada olmayanlar da üzülmesin, kurultayın her anı, her dakikası sosyal medyada ve görsel ortamda onlarla buluşacak. Sadece salonda delegeler olacak bunu da herkesin anlayışla karşılanması lazım.”

"CHP İKTİDARINDA, ADALET, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİYİ HAKİM KILACAĞIZ"

Kurultay’da genel başkanlık yarışından ziyade Parti Meclisi’nde yarışın gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Engin Altay, “Özgür bir şekilde delegeler çarşaf listeden uygun gördükleri 60 Parti Meclisi üyesini seçecekler. Bundan iyi demokrasi olmaz. Hiçbir partide de böyle bir uygulama zaten yok. Türkiye’de iktidar olunca, herkesin özlediği, susadığı, adaleti, özgürlüğü ve demokrasiyi hakim kılacağız” dedi.