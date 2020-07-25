Sabri Ergül: CHP'yi de susturmayalım!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:55

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından sonra kürsüye çıkan eski CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül, söz talebinde bulundu. Ergül, konuşma süresinin kısıtlı olmasını eleştirdi.

"CHP’Yİ DE SUSTURMAYALIM"



Ergül şunları kaydetti:

“Mevcut yönetimi beğenmeyebiliriz. Parti içi demokrasiyi çoğaltmak durumundayız. Bastırılmış toplumda bir tek CHP kaldı. CHP’yi de susturmayalım. Kurultaya giderken ‘genel başkan herkes konuşsun’ diyor. Çalışma arkadaşları bu sözü dikkate almalıdır. Ah genel başkanım ah bi bilseniz dışarıda söylenenleri. Özgüveniniz lütfen yüksek olsun. Bu kurultayda arkadaşların her şeyi konuşmasına izin vermezsek doğru olmayacaktır. 30’a yakın kurultayda bulunmuş arkadaşınız olarak söylüyorum. Buradaki konuşmaları Genel Merkez’e yakın olanların konuşması şeklinde yaparsanız endişe duyarım” diye konuştu.