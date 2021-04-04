Enginyurt: Hilafet geri gelsin derken, bu darbe olmuyor değil mi?
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında açıklamada bulundu.
104 amiralin imzasıyla, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" üzerine açıklama yapıldı. Açıklama üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Cemal Enginyurt, ''Hilafet geri gelsin" derken, bu darbe olmuyor değil mi? Atatürk'ün neyi var, neyi yok kaldırırken bu darbe olmuyor değil mi? T.C. yazılarını silerken bu darbe olmuyor değil mi? Türk isminden rahatsız olurken, bu darbe olmuyor değil mi? 103 kişi bildiri yazınca, darbe oluyor öyle mi?'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- İmzalı bildirimizi uyku sersemi okumuşlar
- Kaygı verici
- 103 emekli amiralden Montrö ve gericilik bildirisi
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Erdoğan'ı ikna etmişler!
- Sivil darbecilere mahsus özellik
- Ortağa ekonomi eleştirileri
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- Montrö bildirisi eleştirilerine Türkşen'den ağır sözler!