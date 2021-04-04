04 Nisan 2021 Pazar, 19:52

104 amiralin imzasıyla, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" üzerine açıklama yapıldı. Açıklama üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Cemal Enginyurt, ''Hilafet geri gelsin" derken, bu darbe olmuyor değil mi? Atatürk'ün neyi var, neyi yok kaldırırken bu darbe olmuyor değil mi? T.C. yazılarını silerken bu darbe olmuyor değil mi? Türk isminden rahatsız olurken, bu darbe olmuyor değil mi? 103 kişi bildiri yazınca, darbe oluyor öyle mi?'' ifadelerini kullandı.