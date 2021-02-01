Enginyurt’tan İnce’ye sert sözler: Omurgalı bulmuyorum
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Muharrem İnce'nin yeni parti kurma girişimlerini, “Muharrem İnce’yi hiç düzgün bulmuyorum. Omurgalı da bulmuyorum davranışını. Parti tüzüğünü kurmuşsun, oylamayla kabul etmişsin. Partimi kurdum, ismini sürpriz yapacağım diyorsun. Ya ne işin var CHP'de o zaman? Bırak adamları kendi işine baksın” diye değerlendirdi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Arayış Tv’nin Youtube kanalına konuk oldu.
‘AYNI AK PARTİ AĞZI’
Muharrem İnce'nin yeni parti kurma girişimlerini değerlendiren Enginyurt, İnce’yi hiç düzgün bulmadığını belirterek, şunları söyledi:
“Omurgalı da bulmuyorum davranışını. Parti tüzüğünü kurmuşsun, oylamayla kabul etmişsin. ‘Partimi kurdum, ismini sürpriz yapacağım’ diyorsun. Ya ne işin var CHP'de o zaman? Bırak adamları kendi işine baksın. Bırak adamları kendi haline ya! Hem o partinin içindesin, CHP’nin sıfatını taşıyorsun. Hem de diyorsun ki; bu CHP şöyle kötü böyle kötü. CHP kötü de AK Parti’ye bir lafın yok mu Muharrem İnce? Yola çıktıysan devam et kardeşim. İstenmeyen yerde durulmaz. İstenmediğini düşünüyorsan, durmayacaksın. Bismillah deyip çıkacaksın. Ben çıktım işte. İnce’ye bakıyorum, CHP’ye çaktığı kadar AK Parti’ye hiçbir şey demiyor. Hayırdır arkadaş ya? Ülkeyi CHP yönetiyor da bizim mi haberimiz yok. Bunlar mı iktidar? Efendim, yenildin de yenildin, yenildin de yenildin, Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı AK Parti ağzıyla dalga geçiyor.”
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