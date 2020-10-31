Enkazdan yürüyerek çıktı

izmir'deki depremde çöken bir binanın altında kalan kadın, sağ olarak kurtarıldı. Saatler sonra enkazdan çıkarılan kadın yürüyerek çıktı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 11:52
Enkazdan yürüyerek çıktı
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İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve büyük felaketin yaşandığı kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişi daha enkaz altından çıkarıldı.

AFAD ekiplerinin büyük bir titizlikle ulaştığı kadın, yürüyerek çöken binanın altından çıktı.

Kadının sağ salim kurtarılması, hem kurtarma ekibinde olanlara hem de çalışmalara yardım edenlere büyük sevinç yaşattı.


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