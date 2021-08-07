Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar korkusu arttı! Fitch'ten kritik uyarılar

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 08:40

TL’de, küresel piyasaların etkisiyle yeniden başlayan erime, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ve enflasyonla ilgili yaptığı açıklamaların ardından iyice belirginleşti. Erdoğan’ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle TL değer kaybederken piyasada geçtiğimiz hafta tahvil/bono piyasasına yaklaşık beş aydır yaşanan en büyük girişin endişelere rağmen devam edip etmeyeceği izleniyor.

ENFLASYON-FAİZ TARTIŞMASI

Önceki gün 8.5610’da başlayan dolar/TL, yönünü yukarı çevirdi ve 8.6430’a kadar yükseldi. Günü 8.64 seviyesinde kapattı. Avro/TL de 10.0852’den başladığı günde 10.1692 seviyesini gördü. Döviz piyasasında bu gelişmeler yaşanırken Erdoğan’ın yeniden başlattığı enflasyon-faiz tartışması ve olası sonuçları bir kez daha ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya başladı.

"DOLARİZASYONU DAHA DA ARTIRACAK"

Fitch, yıllık TÜFE’nin yüzde 18.95’e ulaşması ve TCMB’nin yüzde 19’luk politika faizine çok yaklaşması üzerine reel getirinin negatif bölgeye geçmesinin Türkiye’de halihazırda yüksek olan dolarizasyonu daha da artıracağını savundu. Mevduatı üç aylık ortalama reel faizi de negatif bölgeye ilerliyor.

"ARTIK TRAJEDİ SINIRINI AŞTI, KOMEDİYE DÖNÜŞTÜ"

Bloomberg HT’ye konuşan Fitch, TL’deki değer kaybının bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 36’sını oluşturan yabancı para cinsinden kredilere de risk oluşturacağını ve yabancı para borçlananlar için borç servis maliyetini artıracağını da vurguladı. Prof. Dr. Erinç Yeldan da sosyal medyadan şu vurguyu yaptı: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' söylemi artık trajedi sınırını aştı, komedya haline dönüştü. Bu bilim ve akıldışı iddia uğruna TÜİK ve TCMB tüm itibar ve güvenini yitirmiş konumda. Bunun ulusal ekonomide yarattığı tahribatın ise ölçüsü yok.