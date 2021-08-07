Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da etkisiyle, dolar kuru dün 8.6430 liraya kadar yükseldi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

TL’de, geçen salı günü daha çok küresel piyasaların etkisiyle yeniden başlayan erime, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ve enflasyonla ilgili yaptığı tekrar açıklamaların ardından dün iyice belirginleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle TL değer kaybederken piyasada geçen hafta tahvil/bono piyasasına yaklaşık beş aydır yaşanan en büyük girişin endişelere rağmen devam edip etmeyeceği izleniyor. Dün güne 8.5610’da başlayan dolar/TL, özellikle öğleden sonra yönünü yukarı çevirdi ve 8.6430’a kadar yükseldi. Günü de 8.64 seviyesinde kapattı. Avro/TL de 10.0852’den başladığı günde 10.1692’yi gördü.

Döviz piyasasında bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden başlattığı enflasyon-faiz tartışması ve olası sonuçları bir kez daha ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya başladı.

KOMEDİYE DÖNDÜ

Bu kapsamda Fitch, yıllık TÜFE’nin yüzde 18.95’e ulaşması ve TCMB’nin yüzde 19’luk politika faizine çok yaklaşması üzerine reel getirinin negatif bölgeye geçmesinin Türkiye’de halihazırda yüksek olan dolarizasyonu daha da artıracağını savundu. Mevduatı üç aylık ortalama reel faizi de negatif bölgeye ilerliyor. Bloomberg HT’ye konuşan Fitch, TL’deki değer kaybının bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 36’sını oluşturan yabancı para cinsinden kredilere de risk oluşturacağını ve yabancı para borçlananlar için borç servis maliyetini artıracağını da vurguladı. Prof. Dr. Erinç Yeldan da sosyal medyadan şu vurguyu yaptı: “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ söylemi artık trajedi sınırını aştı, komedya haline dönüştü. Bu bilim ve akıldışı iddia uğruna TÜİK ve TCMB tüm itibar ve güvenini yitirmiş konumda. Bunun ulusal ekonomide yarattığı tahribatın ise ölçüsü yok.”