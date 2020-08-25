Epic Games Apple davasında ilk karar

25 Ağustos 2020 Salı, 15:26

Teknoloji dünyası Epic Games ile Apple arasında yaşanan krizi konuşuyor.



Son birkaç haftaya damga vuran olayda yeni bir gelişme yaşandı. ABD mahkemesi olay ile ilgili ilk kararını açıkladı.



The Verge'de yer alan habere göre, hakim, Fortnite Mobile konusunda Apple'ı, Unreal Engine konusundaysa Epic Games'i haklı buldu.



Aynı habere göre, davaya bakan Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Fortnite Mobile ile ilgili konuda Apple’ı haklı bulurken, Epic Games’in geliştirici hesabının kapatılması konusunda Apple’ı haksız buldu.



Bu açıklama davanın noktalandığı anlamına gelmese de Apple ve Epic Games’in hangi kararlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda bir fikir verdi.

GERİLİM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Epic Games, geride bıraktığımız hafta yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara yüzde 20 daha uygun bir şekilde sunmaya başlamıştı.



Şirket bu hamle ile Apple'ın komisyon politikasından etkilenmemeyi umuyordu ancak bu adım sonrası Fortnite Apple tarafından kara listeye aldı.



Bu adım sonrası Fortnite önce App Store üzerinden daha sonra ise Play Store üzerinden politikalara uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.



Yapımcı firma Epic Games ise bunun üzerine hem Google hem de Apple'a karşı dava açmıştı.

Kaynak: NTV