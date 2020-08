Apple'a karşı 'App Store isyani' büyüyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:05

Apple'dan App Store ücretlerini düşürmesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Fortnite yayımcısı Epic Games'in Apple'a karşı geçtiğimiz hafta açtığı davada Apple'ın geliştiricilerden aldığı yüzde 30'un üzerinde App Store vergisinden şikayetçi olmasının ardından New York Times, Washington Post ve ViacomCBS gibi yayımcıları temsil eden ticaret kuruluşu Digital Content Next de yüzde 30'luk ücretin yüzde 15'e düşürülmesini istedi.

Epic'in yüzde 30'luk ücreti reddederek Fortnite uygulaması üzerinde bir "direk olarak Epic'e ödeme sistemi" oluşturması sebebiyle oyunun App Store ve Google Play mağazalarından "kovulmasının" ardından, Digital Content Next'in isteği aslında Amazon'dan ilham almıştı. Temmuz ayının sonlarında ABD Kongresinde düzenlenen, Facebook, Amazon, Apple ve Google'ın ana firması Alphabet'in CEO'larını da içeren anti-tekel görüşmesi sırasında Apple'ın Amazon'dan Prime Video için App Store gelirinin standart yüzde 30'luk kısmı yerine sadece yüzde 15'ini aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu da Digital Content Next'in CEO'su Jason Kint'in Apple CEO'su Tim Cook'a açık bir mektup yazmasıyla sonuçlandı.

Gönderilen bu mektupta üst kalite dijital içerik firmaları olan müşterilerinin, Amazon'un Amazon Prime Video uygulaması için uygulanan ücretlendirme düzenine dahil olması için hangi şartları karşılamaları gerektiği soruldu. Bu soru, Apple CEO'su Tim Cook'un "şartları karşılayan herkes için" bu anlaşmanın mümkün olduğunu söylemesini referans alıyor.

Apple'ın yüzde 30'luk ücreti, bir iPhone veya iPad uygulaması aracılığıyla satılan her üç gazete üyeliğinin birinin gelirinin neredeyse tamamen teknoloji devine verilmesi anlamına geliyor.

DCN, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Apple'ın "pazarlık edilemez şartlarının" uzun bir süredir sorun olduğunu belirtirken, bu ücretin geliştiriciler için uygulama gelirini düşürürken, tüketiciler için de fiyatların yükselmesine sebep olduğunun altını çizdi.

Grup, Apple'ın App Store poliçelerini eleştiren pek çok isme katılan sadece en son kuruluş. Geçtiğimiz yıl Spotify da Apple'ın geliştiricilerden aldığı ücretin kendi uygulamaları için bu durumda Apple Music büyük bir rekabet avantajı verdiğini söylemişti. Daha sonra Haziran ayında da Avrupa Birliği Apple'ın App Store çalışmalarını incelemeye almıştı. Epic Games'in Apple'a karşı rekabetçilik karşıtı olarak gördüğü uygulamaları geri çekmesi için açtığı dava da, firmanın App Store'u hakkındaki eleştirilerin ve tartışmaların bir kez daha canlanmasına sebep oldu.

Apple henüz konu hakkında yeni bir yorum yapmış değil ancak firma, daha önce yapılan eleştirilere bu firmaların platform üzerindeki başarısını göstererek yanıt vermişti. Apple'ın Mart ayında yaptığı bir açıklamada da "App Store ekosistemi olmadan Spotify bugün olduğu yerde olamazdı" cümlesi kurulmuştu. Spotify da Amazon gibi yüzde 15'lik vergi ödüyor.

Digital Content Next, Times, Post ve ViacomCBS'in dışında da düzinelerce öne çıkan yayımcıyı temsil ediyor. Diğer üyelerinin arasında Disney, BBC, ESPN, Fox News, Economist, New Yorker yayımcısı Conde Nast, The Guardian ve NPR gibi devasa isimler de bulunuyor.

Kaynak: CHIP Online