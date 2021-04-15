Erbil Havalimanı kapatıldı, THY uçağı geri döndü
Irak'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Irak'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.
HAVALİMANI KAPATILDI
Dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na dronlar ile hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası yetkililer havalimanını kapatma kararı aldı. Bu sırada havada olan THY'nin İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı Erbil hava sahası üzerinde tur attı. Airbus A321 tipi uçağın kaptan pilotu Ankara'ya geri dönme kararı aldı. Uçak saat 23.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
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