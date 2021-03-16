Erdoğan: 30 bin faz aşıyı Bosna-Hersek’e göndereceğiz
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da resmi ziyarette bulunan Bosna Hersek heyetiyle görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''30 bin faz aşıyı Bosna-Hersek’e göndereceğiz'' dedi. Öte yandan Mısır'la diplomatik temasların başlamasına değinen Erdoğan, ''Mısır halkı bizimle ters düşmez'' ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç ile Cumhurbaşkanlığı Sarayın’nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklama yapan Erdoğan, ''Bu seyahatin ardından 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz. Koronavirüs şartlarına rağmen 15 Kasım 2020 tarihinde yerle seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmiş olması takdire şayandır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in huzur ve istikrarına çok büyük önem veriyoruz'' dedi.
''MISIR HALKI BİZİMLE TERS DÜŞMEZ''
Mısır'la diplomatik temasların başlamasına değinen Erdoğan, ''Mısır halkının bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana'' ifadelerini kullandı.
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