Erdoğan duyurdu: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele genelgesi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı genelgeyle "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)"nin hazırlandığını duyurdu.

Strateji Belgesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yayımlanacak ve ilgili kurumların katılımıyla MASAK tarafından yürütülecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması, suçla mücadelenin en önemli unsurlarındandır. Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordinasyon ihtiyacı hasıl olmakta; adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırması önem arz etmektedir.

Bunun yanında, özellikle küresel finansal sistemin işleyişi üzerinde önemli derecede olumsuz etkisi bulunan aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında, yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma gibi önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliri ile mücadelenin başat unsurları arasındadır.

'Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)' hazırlanmıştır."

MASAK YÜRÜTECEK

"Strateji Belgesi MASAK resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Strateji Belgesinin uygulama döneminde yine MASAK tarafından, diğer ilgili kurumların da katılımı ile yürütülecektir." bilgisi verilen genelgede şöyle denildi:

"Bu itibarla, Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi: Strateji Belgesinin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."