Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Saldırıların durdurulmasını istiyoruz

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Koronavirüs salgını bizlere dünya imtihanını başarıyla vermenin yollarını da tekrar hatırlatmıştır. Paylaşmanın, merhametin, kardeşliğin önemini bu süreçte bir kez daha gördük.

Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Ağızlarından insan haklarını düşürmeyenler, milyarlarca insanın aşıya erişimi konusunda kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı bu sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Bunların arasında koronavirüs kadar tehlikeli olan 'İslam düşmanlığı' virüsüdür.

6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Birçok batı ülkesinde Müslüman olmak, öteki yaftası yemek için yeterli hale gelmiştir. Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür.

İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır.

FİLİSTİN ÇAĞRISI

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme 'dur' demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."