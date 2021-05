İsrail, Gazze’de çok katlı bir binayı daha vurdu

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü. Sputnik'te yer alan habere göre El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina oldu.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Al Sharuk tower in Gaza collapses following IDF bombing



MORE: https://t.co/8JKOoHxxUB pic.twitter.com/67HvX570gV