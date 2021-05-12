İsrail saldırılarında 5'i çocuk 56 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi.
İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi.
İsrail’in saldırıları yoğunlaşırken Salık Bakanlığı yetkilileri Gazze’deki hastanelerin kapasitesinde endişe duymaya başladığını duyurdu.
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