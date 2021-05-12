İsrail saldırılarında 5'i çocuk 56 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi.

İHA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:32
İsrail saldırılarında 5'i çocuk 56 kişi hayatını kaybetti
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İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi. 

İsrail’in saldırıları yoğunlaşırken Salık Bakanlığı yetkilileri Gazze’deki hastanelerin kapasitesinde endişe duymaya başladığını duyurdu.


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