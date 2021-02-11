Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı

11 Şubat 2021 Perşembe, 15:31

Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi. Erdoğan mesajında, "Merhaba sevgili kardeşim; ben de ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadesini kullandı.