Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi. Erdoğan mesajında, "Merhaba sevgili kardeşim; ben de ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadesini kullandı.
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