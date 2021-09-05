'Erdoğan ısrar etti, görevden alındı' iddiası

05 Eylül 2021 Pazar, 04:00

CHPli Ahmet Akın, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun’un görevden alınıp yerine Abdülkerim Murat Atik’in atanmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Akın, Uygun’un görevden alınmasının, güvenlik uyarıları üzerine Ankara-Sivas YHT hattının ertelenen açılış tarihine denk gelmesinin manida olduğunu belirerek, “İktidar bugüne kadar 6 kere açılış tarihi verip ertelediği Ankara-Sivas YHT hattını 4 Eylül’de hizmete açmayı hedefliyordu. Hattın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 80 kilometre uzunluğunda kesiminin eski raylardan oluşması olası kaza riskini gündeme getiriyordu. Bu kapsamda yaptığımız uyarıda iktidarın sırf açılış yapmak için hattı hizmete alacağını ve kazalara davetiye çıkardığını kamuoyunun bilgisine sunduk. Hattın tamamlanmadan açılışın yapılmaması gerektiğini vurguladık” diye konuştu.

Yaptıkları uyarıların ardından açılışın sessiz sedasız şekilde ertelendiğine dikkat çeken Akın şunları kaydetti:

“Ertelemenin Cumhurbaşkanlığı’nın ısrarına karşın güvenlik riski nedeniyle açılışa karşı çıkan TCDD bürokratlarının talebiyle olduğu iddia ediliyor. Bu iddia doğru ise açılışın ertelenmesiyle birlikte görevden alma kararının aynı güne denk gelmesi çok manidar. AK Parti iktidarı döneminde ülkemizin en stratejik ve önemli kamu kurumlarından biri olan TCDD, Türkiye tarihindeki en büyük tren kazalarıyla anılmaya başlandı. 2018’de yaşanan ve 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasının acıları hala taze. Dünyanın en güvenli ulaşım sistemi olarak kabul edilen demiryollarında AK Parti döneminde art arda yaşanan kazalar ülkemizdeki demiryollarının güvenliğini tartışmalı hale getirdi. Bu kapsamda TCDD’nin bir şirket gibi değil, kamusal bir bakışla hizmet vermesi zorunluluk.”