Erdoğan Papa'yla görüştü

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Filistin’de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Orta Doğu'daki şiddetli silahlı çatışmanın, ölüm ve yıkım sarmalına dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, çocukların ölmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulamıştı.