Erdoğan şeker sucuğu ve pestil dağıttı, "Bunu yiyin Covid'den kurtulun" dedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pestil ve şeker sucuğu dağıtırken "Bununla beslenin ki Covid'den kurtulun" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha sonra, cami yakınında bulunan bir aktara giren Erdoğan, çıkışta bir tepsi içinde fındıklı şeker sucuğu ve pestil ikram etti.
Erdoğan ikram sırasında sucuk ve pestilin koronavirüsten kurtulmayı sağladığını söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı, "Bununla beslenin ki Covid'den kurtulun bak ona göre. Bu çok çok faydalı. Bunu yiyen Covid movid..." dedi.
Erdoğan, aşı çalışması için gönüllü olduğunu söyleyen bir gazeteciye "Ne kadar güzel. Çin mi?" diye sordu. Gazeteci de "Evet" diye yanıt verdi.
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