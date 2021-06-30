Erdoğan, tasarruftan kendini 'hariç' tuttu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 12:08

Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı. Yayımlanan genelgede Saray'ın ve TBMM'nin harcamaları eklenmedi. Konuya ilişkin yayımlanan maddede, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç" ibaresi eklendi.

Genelgede yer alan ifadeler şöyle: