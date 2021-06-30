Erdoğan, tasarruftan kendini 'hariç' tuttu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzaladığı 'Tasarruf Tedbirleri' konulu genelgede 'Cumhurbaşkanlığı İdare İşleri ve TBMM Genel Sekreterliği'ni 'hariç' tuttu.
Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı. Yayımlanan genelgede Saray'ın ve TBMM'nin harcamaları eklenmedi. Konuya ilişkin yayımlanan maddede, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç" ibaresi eklendi.
Genelgede yer alan ifadeler şöyle:
Video Haberler
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
- TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, 'hata benim' deyip helallik istedi
- Ali Edizer bu kez Elmalı'daki kararı savundu
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- 'Delta varyantı' vaka sayısını açıkladı
- Adli tıp uzmanı profesör: Bu delilleri göz ardı edemez
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- Türkiye'yi sarsan olayda sunucunun zor anları
- Doğu Perinçek'ten yeni Kanal İstanbul açıklaması
- Peker'e Sana 24 saat süre yanıtı
- 'Bu resimlerin kaç katını yaşadı bu çocuklar!'