Erdoğan, tasarruftan kendini 'hariç' tuttu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzaladığı 'Tasarruf Tedbirleri' konulu genelgede 'Cumhurbaşkanlığı İdare İşleri ve TBMM Genel Sekreterliği'ni 'hariç' tuttu.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 12:08
Erdoğan, tasarruftan kendini 'hariç' tuttu
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Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı. Yayımlanan genelgede Saray'ın ve TBMM'nin harcamaları eklenmedi. Konuya ilişkin yayımlanan maddede, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç" ibaresi eklendi.

Genelgede yer alan ifadeler şöyle:


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