Gazeteci Cem Bahtiyar'ın yargılandığı Erdoğan’a hakaret davasında, mahkemeden ifade özgürlüğü vurgusu

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

Gazeteci Cem Bahtiyar, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir paylaşımının altına “Yav he he” yazdığı için “cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında açılan davadan beraat etti.

Bahtiyar, “İçerisinde hiçbir kötü söz içermeyen, hangi tarafa çekerseniz çekin hakaret anlamına getiremeyeceğiniz 3 kelime, suçlamaya delil olarak yazılmıştı. En ufak bir eleştiriye bile tahammülsüz bu kibrin saltanatında, adalet sarayları da ne yazık ki birer yargı noterine dönüşmüş durumda. Normal bir ülkede böyle bir durumda soruşturma dahi açılmazdı” dedi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA’

Gazeteci Cem Bahtiyar’a, Twitter’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” paylaşımına “Yav he he” yazdığı için “cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına katılan Bahtiyar, yaptığı yorumun suç olmadığını eleştiri olduğunu dile getirerek beraatını istedi. Duruşma savcısı mütalaasında, “Düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında kaldığı, bahse konu paylaşımın içeriğinde hakaret suçuna vücut verebilecek unsurların bulunmadığı” ifadelerine yer verdi. Mahkeme başkanı ise suç unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek Bahtiyar’ın beraatına hükmetti.

‘BERAAT KARARI SEVİNDİRMİYOR’

Cumhuriyet’e konuşan Bahtiyar, “Bir ünlem işareti yüzünden ceza alanlar, cümlesinin sonuna üç nokta koyduğu için ifadeye çağrılan insanlar var. Hiç açılmamış olması gereken buna benzer davalar, çok uzun süreceğini sanmadığım bir vakitte hepimizin alaylı bir gülümsemeyle bahsedeceğimiz bu iddianameler, sanığından müdafisine, mahkeme heyetinden mübaşirine kadar herkes için zaman kaybı. Hiçbir yerinde adaletin en ufak emaresinin görülmediği bir zamanda verilen bu beraat kararı da ne yazık ki sevindirmiyor. Ancak yine de kim ne der diye düşünmeden böyle kararlar verebilecek yargıçların olduğunu bilmek güzel” diye konuştu.