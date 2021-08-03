Erdoğan tek tek paylaşıp teşekkür etti

03 Ağustos 2021 Salı, 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin günlerdir mücadele ettiği yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından, "Teşekkürler-Thank you" başlıklı bir paylaşımda bulunan Erdoğan, orman yangınlarında Türkiye’ye destek veren ülkelere teşekkür etti.

Erdoğan, “Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız.” ifadelerini kullandı.