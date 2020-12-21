Erdoğan Toprak: "Adres kodu uygulaması seçim öncesi hile hazırlığıdır"

21 Aralık 2020 Pazartesi, 13:21

Türkiye’de yeni yapılan düzenlemeyle adres sistemi değişecek. Kargodan devlet kurumlarına, e-ticaret sitelerinden okul kayıt işlemlerine kadar adres istenen her yerde açık adres vermek yerine 9 haneli adres kodu numarası kullanılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı'nın TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda gündeme getirdiği kodlu adres sistemi kapsamında her adresin 9 haneli bir numarası olacak. Söz konusu düzenlemeye ilişkin altyapı çalışmalarının tamamlandığı ifade eden Yazıcı, kademeli olarak geçilecek olan kodlu adres sistemi sonrası açık adres uygulamasının tarih olacağına dikkat dikkat çekti.

"ADRES KODU SİSTEMİ ADI ALTINDA İZLEME-GÖZETLEME DÜZENLEMESİ"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’a göre iktidar, 9 rakamlı adres kodu sistemi adı altında izleme-gözetleme düzenlemesini uygulamaya hazırlanıyor. Söz konusu düzenlemeyle tüm adreslerin 9 rakamlı bir koda indirgenerek Adres Kayıt Sistemi’ne yükleneceğine dikkat çeken Toprak, “Böylece adreslerle ilgili tüm bilgiler veriler, ziyaretler, gönderiler, kişisel ve özel hayat verileri takibe alınacak. Bu sistemin adı dijital fişlemeli polis devletidir ve seçmen kütüğünün kontrolü olanaksız hale gelecek!” ifadelerine yer verdi.

“SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN KONTROLÜ OLANAKSIZ HALE GELECEK”

Haftalık değerlendirme raporunda AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu güne yeni dijital sistemleri uygulamaya sokarak vatandaşın izlenmesi yönünde adımlar attığını ifade eden Toprak, “Öyle ki, seçim sonuçları bir gecede açıklanır hale geldi. Seçmen kütükleriyle oynandığı, defalarca ölülerin seçmen yazıldığı, o adreste oturmayan onlarca kişinin tek adrese seçmen kaydedildiği ortaya çıktı. Şimdi bu sistem 9 rakamlı bir kodla tanımlanacak. Daha önce bir seçmen apartmanındaki diğer dairelerde kayıtlı kişileri isimlerini görerek, kütüğe itiraz edebilirken 9 kodlu sistem sonrası artık herkes sadece kendi 9 haneli adres kodunu bilebilecek. Sokağındaki, mahallesindeki, apartmanındaki kişilerin rakam kodlarını bilemeyeceği için adresin, apartmanın, seçmen kütüğünün kontrolü olanaksız hale gelecek. Seçimlerde sahte seçmen, ölü seçmen, adreste yaşamayan seçmen yazımı kolaylaşacak ve kimse denetleyemeyecek. Sadece İçişleri Bakanlığı, Adres Daire Başkanlığı bu dijital sistemin kontrolünü elinde tutacak” diye konuştu.

“SİSTEM KAYBEDECEKLERİ MALUM BİR SEÇİM ÖNCESİ HİLE-SAHTEKÂRLIK HAZIRLIĞIDIR”

Sistemin kamuoyuna ‘hayatı kolaylaştıracak, ‘masum bir dijital program’ olarak sunulduğunu ifade ederek, “Vatandaşın kendisinin bilgisi dışında, herhangi bir yasa düzenlemesi yapılmadan, bir daire başkanına 83 milyonun tüm verilerinin emanet edileceği ve kontrole alınacağı bir sistem kuruluyor” diyen Toprak, endişelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu en başta irademiz dışında kişisel hayatımızın, özel yaşamımızın, kişisel verilerimizin rızamız alınmaksızın depolanması ve ileride hangi amaçla kullanılacağı meçhul bir şekilde iktidarın-devletin kullanımı altına alınmasıdır. Bu verilerin art niyetli kullanılmayacağının, özel hayatın ihlal edilmeyeceğinin garantisi nedir? Atanmış bir Bakan ve onun atadığı bir Daire Başkanı mı? Kişilik haklarını ve özel hayatı ilgilendiren böyle bir düzenlemenin yasayla ve milletin vekillerinin önünde, görüşülüp tartışılarak, bu sisteme habersiz şekilde dâhil edilecek vatandaşın da bilgisi ve onayı çerçevesinde TBMM’de yapılması gerekir. Bu, yurttaşların ‘dijital sistem ortamında fişlendiği’ polis devleti ve George Orwell’in romanındaki ‘Büyük Birader’in tüm bireyleri ve hayatları gözetlemesi dışında bir şey değildir! Seçmen kütüklerini adres ve isim bilgisiyle kontrol edilemez hale getirerek bugünden kaybedecekleri malum bir seçim öncesi hile-sahtekârlık hazırlığıdır!”



