Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:57

Demirören’in 10 milyon dolara aldığı golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası’na satmasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Yıldırım Demirören, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2018-2021 yılları arasında görev yapan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları şüphelilerin, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “İrtikâp”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“ZİRAAT BANKASININ ADI YOLSUZLUKLARLA ANILMAKTADIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Ziraat Bankası’nın tarihçesine yer verildi. Ziraat Bankası’nın kuruluş amacı ve Kurtuluş Savaşı sırasında bankanın yüklendiği işlevlere yer verilen dilekçede, “Çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulan, bir Kamu Kurumu, bir Kamu Bankası olan Ziraat Bankasının adı bugünlerde yolsuzluklarla, çiftçiye, köylüye değil, bir Parababasına sağlanan kolaylıklarla anılmaktadır” denildi.

Dilekçede gazetemiz muhabiri Hazal Ocak'ın "Ziraat Bankası’nı büyük zarara uğratan 'Demirören' skandalının yeni perdesini Cumhuriyet açıklıyor" başlıklı haberine de yer verildi.



“CUMHURİYET SAVCILARININ ANINDA HAREKETE GEÇMESİ GEREKİR”

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Savcılarının resen soruşturma başlatmaları gerekirken, suç duyurumuz tarihine kadar böyle bir soruşturma başlatılmamıştır. Kamunun böylesine bir yüksek miktarda parasının, bir sanayiciye, bir medya patronuna, bir parababasına aktarıldığı iddiaları, resen soruşturma gerektirir. Kamuoyunda “vurgun” olarak nitelendirilen böylesine büyük çaplı bir paranın söz konusu olması, işin gerçeğini araştırmakla görevli kılınan, kendilerine mesleki olarak bu vasıf yüklenen Cumhuriyet Savcılarının anında harekete geçmesini gerektirir. Umarız, Cumhuriyet Savcıları ihbar kabul eder, şüpheliler hakkında gerekli soruşturmaları başlatır.”

Dilekçede, yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“HALKIMIZIN DEĞERLERİ DEMİRÖREN’E PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı.

Okur şu ifadelere yer verdi:

“AKP’gillerin vurgunları, soygunları, Kamu Malını yağmalamaları dur durak bilmiyor. Her gün yeni bir vurgunla, yeni bir soygunla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu vurgunlar, soygunlar, bu yağmalamalar buz dağının sadece görünen yüzü. Sadece saklayamadıkları, deşifre olanlar. İşte son büyük soygunun adresi Ziraat Bankası. Bir kamu kurumu, bir kamu bankası yağmalanıyor. Bir kez daha Halkımızın değerleri yandaş parababası Demirören’e peşkeş çekiliyor. Ki o Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur. Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin ya da kredili olarak çiftçilere verebilecek, gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabilecektir.

'DEMİRÖREN ÖDÜLLENDİRİLİYOR'

Ziraat Bankası Demirörenler parasına para katsın diye kurulmadı. Bankada toplanan Halkın Paraları Yandaşlara dağıtılsın diye kurulmadı. Yıldırım Demirören’e verilen, daha doğrusu hibe edilen 750 milyon dolarlık kredi yetmedi, faizlerini bile ödemedi diye ödüllendiriliyor, değeri 10 milyon dolar olan arazi kendisinden 320 milyon dolara alınıyor, tekrardan kendisine işlet diye veriliyor.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu soygunu da yargıya taşıdık. Umuyoruz ki bu açık, aleni vurgun için Savcılar soruşturma başlatır. Umuyoruz ki bir yürekli, onurlu, emri vicdanından alan bir savcı çıkar, soruşturma başlatır. Ey AKP’giller ve yandaşları; bu devran böyle sürer diye düşünmeyin. Bugün için umduğumuz, kuracağımız Halkın İktidarında gerçek olacak. İşte o gün geldiğinde işlediğiniz bütün suçlar için hesaba çekileceksiniz, emri sadece vicdanlarından ve hukuktan alan savcılarımız, hâkimlerimiz tarafından. Tabii ki bu vurgunlarınızın da, soygunlarınızın da, Kamu Malını yağmalamalarınızın da hesabını vereceksiniz. Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!"