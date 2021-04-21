Erdoğan ve Altay arasında 'Menderes' polemiği: Tartışma neden başladı, nasıl gelişti?

21 Nisan 2021 Çarşamba, 18:28

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programında eski başbakanlardan Adnan Menderes'le ilgili sözleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Altay hakkında soruşturma başlatırken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Altay'ın sözleri nedeniyle inceleme başlattı.

ALTAY NE DEDİ?

KRT televizyonuna konuk olan CHP'li Altay, "Benzetme olmasın" diyerek başladığı konuşmasında, 1950-60 yılları arasında Başbakanlık görevinde bulunan ve 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Demokrat Parti lideri Adnan Menderes'in "en büyük hatasının dinci odaklara yüz vermesi" olduğunu söyledi.

Altay, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz" sözlerini sarf etti.

Altay konuşmasına gelen tepkiler üzerine, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" tweetini attı.

https://twitter.com/enginaltaychp/status/1384778153479098368?s=20

ERDOĞAN 'ÖLÜMDEN KORKMADIK' DEDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Altay'ın sözleri üzerine, "Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Biz ölümden korkmadık" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, boşuna gayret etmeyin; evelallah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay'ın sözleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine, Engin Altay hakkında soruşturma başlattı.

Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın sarf ettiği sözlere yer verildi.

DHA'da yer alan habere göre, dilekçede, "Altay'ın, şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça suç işlediği" ileri sürüldü.

RTÜK'TEN İNCELEME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de Altay'ın KRT televizyonundaki sözleri nedeniyle inceleme başlattı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SOYLU: 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP'li Altay'ın sözlerine yanıt vererek, "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.

Soylu, CHP'li Altay'ın sözlerinin bir kısmını Twitter hesabında paylaştı. Soylu'nun paylaştığı görüntüde, CHP'li Altay'ın "Benzetme olmasın" ve "Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz" sözleri yer almadı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1384644329319305218?s=20

ALTAY: KONUŞMAYI İZLEMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, daha sonra konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çarpıtıldığını belirterek, "Söylediklerimde Sayın Erdoğan'a yönelik bir saldırı yok. Belli ki Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş, trollerin tezgahına gelmiş" dedi.

"Kendisine sosyal medya hesaplarımdan videoyu izlemesini tavsiye ediyorum" diyen Altay, "Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlarla algı oluşturmaya çalışıyor. Troll aklı sarayı ve AKP'yi esir almış" değerlendirmesinde bulundu.

Altay, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan bir de suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet soruşturma açmış, RTÜK de derhal konuyu gündemine almış. Erdoğan'ın talimatı üzerine devlet tüm gücüyle saldırıyor. Vız gelir tırıs gider.

"Suç duyurusunda 'Amiraller Bildirisi'ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Ortada bir darbe, bir çağrısı, darbe girişimi yok. Tek adam rejiminin ekonomiyi batırmasının ardından, sürekli gündeme getirilen bir darbe simsarlığı var. Darbe söyleminden rant devşirme, oy devşirme çabası var."

'BEN DE YARGIYA TAŞIYACAĞIM'

"Erdoğan'ın tehdit ve hakaretlerini aynen iade ediyorum. Bana yapılan hakaretleri, ben de yargıya taşıyacağım. Biz milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Altay'a destek vererek, "Sorun Engin Altay'ın sözlerinde değil, iktidarın tükenmişlik sendromunda. İktidar bitişini, sürekli gündem değiştirerek ve mağduriyet yaratarak durdurmaya çalışıyor. Ama nafile çabalar" yorumunu yaptı.