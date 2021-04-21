Son dakika... Erdoğan'dan "Engin Altay" hamlesi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:57

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri, iktidar çevrelerinin gündemindeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Altay'ın sözlerine tepki göstermişti. Erdoğan, konuyu yargıya taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Altay'ın sözleri üzerine suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KRT TV'de konuk olduğu programda Erdoğan'ı Menderes'in politikalarından örnek vererek eleştirip şöyle demişti:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz."