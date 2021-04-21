Son dakika... Hakkında soruşturma başlatılan Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt

21 Nisan 2021 Çarşamba, 16:36

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın KRT TV'de konuk olduğu programda yaptığı konuşma üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı arıcılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Altay hakkında soruşturma başlatıldı.

Programdaki sözlerinde Erdoğan'a herhangi bir saldırı olmadığını ifade eden Altay, bugün yazılı açıklama yaparak, "Dün akşam KRT Televizyonu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürünün Büyük Atatürk’ün eseri Nutuk’u yasaklaması üzerine, merhum Adnan Menderes’in Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattım. Ve orada bir temennimi paylaştım" dedi.

"TROL AKLI SARAYI VE AK PARTİ'Yİ ESİR ALMIŞ"

Daha sonra sosyal medya üzerinden kendisine yönelik "trol saldırısı" yapıldığını ifade eden Altay, "Bugün gördüm ki, trol aklı Sarayı ve AK Parti’yi esir almış. Cumhurbaşkanı şapkası bulunan sayın Erdoğan, sözlerimi açıkça çarpıttı. Bir yalandan bir çarpıtmadan medet umdu. Erdoğan, bana atfen ‘…benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor’ dedi. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var" dedi.

"SAHTE ZAFER PEŞİNDELER, NAFİLE ÇABA"

Altay, programda söylediklerinin kaydının olduğunu anımsatırken şöyle devam etti:

"Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen, çarpıtma ile yalan ile algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar. Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlardan medet umuyorlar. Sahada ve milletin gönlünde kaybedenler, sanal alemde sahte zafer peşindeler. Nafile çabadır."

"BEN DE YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Altay, kendisine yönelik hakaretleri yargıya taşıyacağını şöyle anlattı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet soruşturma açmış, RTÜK’te derhal konuyu gündemine almış. Erdoğan’ın talimatı üzerine devlet tüm gücüyle saldırıyor. Vız gelir tırıs gider. Suç duyurusunda ‘Amiraller Bildirisi’ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Ortada bir darbe bir çağrısı, darbe girişimi yok. Tek adam rejiminin ekonomiyi batırmasının ardından, sürekli gündeme getirilen bir darbe simsarlığı var. Darbe söyleminden rant devşirme, oy devşirme çabası var. Erdoğan’ın tehdit ve hakaretlerini aynen iade ediyorum. Bana yapılan hakaretleri, ben de yargıya taşıyacağım. Biz milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz.”

ALTAY'IN KRT TV'DE YAPTIĞI KONUŞMA

Altay’ın dün KRT TV’de yaptığı söz konusu konuşması şöyle:

"Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz…. Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete, demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?"