Erdoğan ve Bahçeli, iddialar karşısında Süleyman Soylu'ya arka çıktı

21 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “destek veriyor.” Erdoğan’ın “Soylu’yu görevden almayacağı ve istifasını istemeyeceğinin” altı çizilirken, bu tutumun en önemli nedenlerinden birinin “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanlığı’nın PKK, YPG ve PYD terör örgütleriyle ilgili hedefini Kandil’e çevirmesi” ve “Soylu’nun görevden alınması durumunda bu operasyonların tehlikeye gireceğinin olduğu” belirtiliyor. Erdoğan’ın Soylu’yu görevden almak istememesinin bir diğer nedeninin de “mafyanın eline koz vermek istememesi olduğuna” dikkat çekiliyor. İktidar kanadı, “Soylu’ya kumpas kurulduğunu” düşünürken, muhalefet ise “Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını” talep ediyor. Ancak iktidar blokunun Meclis’te Soylu ile ilgili kurulacak bir araştırma komisyonuna da “izin vermeyeceğinin” altı çiziliyor.

‘17-25 BENZETMESİ...’

Kulislerde, Peker’in Soylu’ya yönelik iddialarının ayrıca iktidar kanadınca “17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu” ile de nitelendirildiği belirtiliyor. O dönemde de bakanlarla ilgili çeşitli iddiaların kamuoyuna taşındığı, arkasından “FETÖ’cü savcıların soruşturma başlattıkları ve Türkiye’nin bu olayların ardından hızla 15 Temmuz sürecine doğru sürüklendiği” kaydediliyor. Şimdi de “FETÖ ve PKK ve YPG gibi terör örgütlerinin o dönem Türkiye üzerinde başaramadıkları emellerini, bir suç örgütü lideri üzerinden yapmaya çalıştığı” iddia edilirken, “bu nedenle de iktidarın yakın bir tarihte mafya ve suç örgütü liderleri üzerine de yeni bir operasyon başlatacağı ve bu operasyonun ilk hedefinin de Peker ve arkasındaki yapılanmanın olacağı” dillendiriliyor.