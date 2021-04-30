Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V açıklaması
Son dakika gelişmesi... Sputnik V aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmekte" dedi.
Fahrettin Koca, tam kapanmanın ilk gününde Antalya'da açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de mutasyon durumuna ilişkin konuşan Koca, "Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını zaten görmüştük. En son Hindistan varyantı 5 vakada görüldü. Bu sayıda bir artış söz konusu değil. Özellikle mutasyonla birlikte bulaşının arttığını biliyoruz. Yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar da var. Hindistan varyantı için de ciddi bir sorunları yok, ayakta takip ediliyor. Yakın takipteler" dedi
Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:
- Bugün itibarıyla ülkemizde üçüncü bir aşının da kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Sputnik V aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. En kısa sürede ülkemizde kullanılmaya başlayacak. 6 ay içinde elli milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son 1 haftada vaka sayısı yüzde 35 oranında azaldı. Antalya'da yatak doluluk oranımız yüzde 47.7, Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66.3, Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten lllerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Antalya'da aşılanma oranı 85. Burdur'da vaka sayısında yüzde 25 oranında azalma. Yoğun bakım doluluk yüzde 52.9. Burdur'da 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimiz var.
- BioNTech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacaktır.
- Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.
- (Sputnik V) 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesi planlandı. Mayıs itibarıyla ilk etabı gelecek. önümüzdeki 1 hafta - 10 gün içerisinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.
- (Aşı tedariği) Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde, nisan ayı sonu itibarıyla 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşlarına öncelik verdiği için söz verilen miktar gelmemiş olmadı. Ancak olumlu gelişmelerle, sevkiyatın önümüzdeki günler yeniden başlayabileceğini söylemek istiyorum. Şu an Sinovac ve BioNTech olmak üzere 6 milyon doz aşımız var.
- Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız.
- Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz.
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