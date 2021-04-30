Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V açıklaması

30 Nisan 2021 Cuma, 18:18

Fahrettin Koca, tam kapanmanın ilk gününde Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de mutasyon durumuna ilişkin konuşan Koca, "Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını zaten görmüştük. En son Hindistan varyantı 5 vakada görüldü. Bu sayıda bir artış söz konusu değil. Özellikle mutasyonla birlikte bulaşının arttığını biliyoruz. Yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar da var. Hindistan varyantı için de ciddi bir sorunları yok, ayakta takip ediliyor. Yakın takipteler" dedi