Erdoğan ve Şura üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:33
Erdoğan ve Şura üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.


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