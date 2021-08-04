Erdoğan ve Şura üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.
Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Video Haberler
- Yanan ormanlar uçaktaki yolcu tarafından görüntülendi
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında skandal iddia
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
- Marmaris’te tatil ve yangın bir arada
- Alevler geceyi gündüze çevirdi
- İzmir'de korkunç kaza: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- İşte bardağı taşıran son damla
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti
- Datça'da şiddetli deprem
- Oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi
- Azra'nın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!