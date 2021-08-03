Kara Kuvvetleri Komutanı emekli mi edilecek?

03 Ağustos 2021 Salı, 16:18

Orman yangınları ve doğal afetlerle mücadele eden Türkiye'de ağustos ayının ilk haftasında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yeni bir tartışma yaratabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

EMEKLİLİĞİ YÜKSEK İHTİMAL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, bu hafta düzenlenecek YAŞ toplantısında, 1. Ordu Komutanlığı yaptığı dönem 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında büyük katkısı olduğu belirtilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenral Ümit Dündar'ın emekliye sevk edilmesi yüksek bir ihtimal.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri, 2020 YAŞ'ında Erdoğan'ın atama kararlarıyla birer yıl daha uzatılmıştı.

Ancak bu yıl, Dündar'ın yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de emekliye sevk edilebilir. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la ilgili henüz bir karar verilmediği belirtiliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'la ilgili "Serdar Atasoy'un FETÖ'cü olduğunu tespit edip göreve başlatmadığı" gerekçesiyle üstleriyle anlaşmazlık yaşadığı ve emekliye sevk edileceği iddiası kulislere yansıyor.

(KKK Orgeneral Ümit Dündar)



GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eski Tuğgeneral Serdar Atasoy, 2020 YAŞ'ında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine atanmış ancak kuvvet komutanı Ümit Dündar tarafından göreve başlatılmamıştı.

Atasoy'un geçmişte kullandığı telefon numaraları, banka, elektrik, su aboneliklerinden tespit edilmiş ve örgütle irtibatı ortaya çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Atasoy daha sonra itirafçı olmuştu.

Atasoy'un örgütle irtibatının ortaya çıkarılmasının talimatını Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın verdiği biliniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Serdar Atasoy'la ilgili yaptığı açıklamada terfi öncesi istenen bilgi ve belgelerde herhangi olumsuzluk görülmediğini bunun üzerine atamasının yapıldığını kaydetmişti.

Öte yandan bu hafta yapılacak YAŞ'ta toplam 1600 subay ve generalin emekliye sevk edileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.