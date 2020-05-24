Erdoğan: "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz"

24 Mayıs 2020 Pazar, 00:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il teşkilatıyla yaptığı video konferansta yeni seferberlik ilan edeceğini söyleyerek, "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." dedi.

"YASLIADA'YI, DEMOKRASİ VE ÖZGÜLÜKLER ADASI OLARAK AÇIYORUZ"

Bul yıl Yassıada'nın Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak açılacağını ifade eden Erdoğan, "27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız. Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli." dedi.

"IBAN GELİYOR"



Öte yandan yeni bir seferberlik ilan edeceğini söyleyen Erdoğan'a, CHP'li Eren Erdem, "IBAN is coming (IBAN geliyor)" sözleriyle daha önceki para toplanan kampanyasına gönderme yaptı.