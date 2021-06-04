Erdoğan yine 'gaz' müjdesi verdi: Peki AKP iktidarı boyunca verilen diğer 'müjde'ler neydi?

04 Haziran 2021 Cuma, 21:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020 tarihinde “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” diyerek yine bir gaz 'müjde'sini duyurmuştu.

Erdoğan, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu belirterek “Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, 17 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamada da, doğal gaz müjdesini güncellemişti. Ağustos ayında 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv 405 milyar metreküpe çıkmıştı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada “Yapılan çalışmalar sonucunda ilk iki katmanda 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğumuzu 21 Ağustos'ta duyurmuştuk. Çalışmaların sonunda 4 bin 445 metre derinlikte 85 milyar metreküp daha ek rezerve ulaştık. Böylece Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki bulunan toplam gaz miktarı 405 milyar metreküp oldu” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan bugün Filyos Limanı açılış konuşmasında, "Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun" diyerek yeni 'müjdeyi' duyurdu. Peki AKP iktidarı boyunca petrol ve doğalgaz üstüne sayısız "müjdeler" hangi yıllarda ve ne şekillerde yinelendi?

AKP iktidarı boyunca doğalgaz bulunduğu iddiası birkaç yılda bir gündeme getiriliyor. Bunlardan bazıları şu şekilde:

AKÇAKOCA (9 EYLÜL 2004)

Akçakoca açıklarında doğalgaz 'bulunmuştu'. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarındaki sondaj sonucunda Karadeniz'in ilk ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini "Yıl sonuna kadar doğal gaz karaya çıkartılacak" sözleriyle duyurmuştu.

AKÇAKOCA’DA DOĞALGAZDAN SONRA PETROL (25 KASIM 2006)

TPAO Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Türkiye’nin Karadeniz’de bulunan ilk doğalgaz üretim tesisinde sona doğru gelindiğini, açıklarda ve daha derinlerde petrol bulacaklarından emin olduklarını söyledi.

KARADENİZ DOĞAL GAZI (20 MAYIS 2007)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, "Akçakoca açıklarında çıkartılan doğal gaz Türkiye'de konutlarda tüketilen doğal gazın 10'da birini karşılayacak" açıklamasını yapmıştı.



KARADENİZ’DE PETROL (26 AĞUSTOS 2007)

'Müjdeli haber' Meclis’te Cumhurbaşkanlığı 2. tur oylaması yapılırken geldi. Muharrem Sarıkaya, Enerji Bakanı Hilmi Güler’in verdiği müjdeli haberi yazdı.

SAKARYA’DA DOĞALGAZ (15 MAYIS 2009)

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, TPO tarafından yapılan sismik araştırmalar sonrasında bölgede doğalgaza rastlanınca sondaj çalışması başlatıldı. TPAO bir süre önce Karadeniz Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aynı hat boyunda araştırma yaptı.

BATI KARADENİZ (17 HAZİRAN 2010)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Batı Karadeniz açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmalarında bin 600 metre derinlikte yeni rezerv bulunduğunu, Akçakoca sahilinin yaklaşık 14 kilometre açığında denizin 100 metre derinliğinde yeni kuyu açılarak sondaj çalışması başlatıldığı haberini ise Anadolu Ajansı duyurdu.



YİNE AKÇAKOCA AÇIKLAMASI (29 MART 2011)

TPAO’dan Akçakoca’daki üretim platformuyla ilgili güzel haber geldi. Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Düzce’nin Akçakoca İlçesi açıklarındaki 4’üncü doğalgaz üretim platformunun devreye girmesiyle günlük 250 bin metreküp olan doğalgaz üretimlerinin 600 bin metreküpe çıktığını söyledi.

BAKAN YILDIZ: PETROL BULDUK AMA ÇIKARAMIYORUZ (25 AĞUSTOS 2012)

Akçakoca açıklarındaki doğalgaz platformunda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkâri civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını kaydetti. Yıldız, Hakkari yakınlarında petrol bulduklarını söyledi, ancak "Hem özel sektör hem de TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadı" diye devam etti.

KARADENİZ, PETROL VE DOĞALGAZ (10 MART 2013)

Enerji savaşlarının yeni merkezi Karadeniz oluyor. Exxon-Mobil, Shell, Chevron, Total, OMV, Rosneft, Petrobras ve Repsol gibi küresel oyuncuların bölgeye akın etmesi “Karadeniz’de ciddi petrol ve doğalgaz rezervi” olduğuna dair tezleri güçlendiriyor.

BAKAN DÖNMEZ: AKÇAKOCA’DA BİR DOĞALGAZ KEŞFİ OLDU (28 HAZİRAN 2020)